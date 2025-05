Devious maids S4 E2 - Triangle amoureux

Diffusé le 13/06/2016

Soupçonné par la police du meurtre de Peri, Spence ne se souvient de rien et Rosie fait tout pour prouver son innocence. Marisol fréquente Peter mais apprend que c'est l'un des ex maris de Genevieve et qu'elle souhaite le reconquérir. Evelyne veut quitter Adrian et Zoila rencontre son voisin et sa mère...