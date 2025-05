Devious maids S4 E3 - Persona non grata

Diffusé le 20/06/2016

Genevieve déclare la guerre à Marisol qui devient persona non grata. La sœur de Peri débarque pour s'occuper de son neveu et de son héritage tandis que Rosie fait de son mieux pour protéger Tucker et faire sortir Spence de prison...