Devious maids S4 E5 - Le Cercle

Après son malaise, Spence est amené à l'hôpital où il est soigné pour sevrage. Rosie met en cause Ben et tente de le faire arrêter. Marisol organise un gala de charité auquel elle se rend avec Peter. Evelyn garde Adrian à distance, Zoila tente de rendre Kyle jaloux et la relation entre Genevieve et Fabian prend un tournure inattendue...