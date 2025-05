Devious maids S1 E1 - Bonnes à tout faire

Diffusé le 23/06/2013

Rosie, Carmen, Valentina et Zoila ont en commun d'être d'origine latino et employées de maison dans un quartier résidentiel très chic de Beverly Hills. Le meurtre de leur amie Flora, lors d'une soirée chez ses employeurs, Evelyn et Adrian Powell, bouleverse le quotidien de ses quatre copines. Au même moment, les Stappord engagent la mystérieuse Marisol, qui semble avoir de bonnes raisons de vouloir travailler dans le quartier...