Devious maids S2 E1 - Un mari idéal

Trois mois se sont écoulés... Marisol a trouvé l'amour en la personne de Nicholas Deering, un jeune veuf millionnaire. Après avoir été en centre de détention, Rosie demande l'asile et obtient le droit de séjourner sur le sol américain en attendant la décision du juge. Elle souhaite alors plus que tout revoir Spence, qui la pense repartie au Mexique. Alors que Zoila est inquiète pour sa fille, car sans nouvelle depuis son départ en Afrique avec Remi, Genevieve lui apprend qu'elle est de retour. De leur côté, Carmen et Alejandro se sont installés dans une fausse relation de couple, qui commence à horripiler Odessa. Après un événement traumatisant, les Powell décident d'engager un garde du corps, Tony, qui ne laisse pas Evelyn indifférente...