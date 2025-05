Devious maids S2 E10 - Voyage au bout de la nuit

Blessé lors du cambriolage, Ethan se réfugie chez Valentina afin de recevoir des soins. Désemparée, celle-ci appelle Remi à l'aide. Nicholas, toujours à l'hôpital suite à son accident, abuse des antidouleurs et fait une révélation fracassante à Marisol. Au même moment, Zoila tente de régler le problème entre Genevieve et sa mère, Spence attend la décision du juge concernant la garde de son fils et Reggie continue de comploter...