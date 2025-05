Devious maids S2 E11 - Le pacte

Lire la vidéo

Diffusé le 29/06/2014

Après les révélations de Nicholas, Marisol décide de tout faire pour découvrir la vérité et comprendre ce qui s'est passé. Valentina a été arrêtée ; Zoila et Pablo la soutiennent et la supplient de dire la vérité à la police. Rosie a compris ce que manigance Reggie et est bien décidée à secourir Monsieur Kenneth. Carmen tente d'aider Spence avec son problème d'alcool. De son côté, Adrian met fin au problème Tony...