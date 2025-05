Devious maids S2 E12 - En quête de preuves

Diffusé le 06/07/2014

Alors que Nicholas rentre chez lui, il apprend qu'Opal s'est suicidée, et que Marisol sait désormais une partie de la vérité et qu'il existe une preuve de sa culpabilité. Celle-ci est bien décidée à la trouver. Rosie, déterminée à secourir Monsieur Kenneth, fait appel à deux personnes pour l'aider. Genevieve recherche activement un donneur compatible. De leur côté, Zoila et Carmen sont perdues... l'une avec ses histoires de cœur, l'autre parce qu'elle doit garder un enfant...