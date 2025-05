Devious maids S2 E13 - Pour le meilleur et pour le pire

Diffusé le 13/07/2014

Marisol connaît désormais toute la vérité sur Nicholas. Elle lui demande d'avouer aux parents du garçon et de se livrer à la police. L'audience de Rosie approche et elle a très peur d'être expulsée. Mais ses amies et Spence lui réservent une belle surprise. Au même moment, les Powell fêtent leur 25 ans de mariage. Grâce à Adrian, Valentina décroche un stage à New York chez un célèbre styliste. Zoila doit choisir entre deux hommes. Carmen rencontre un bel inconnu dans un bar qui lui propose de l'aider avec sa carrière...