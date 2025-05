Devious maids S2 E2 - Le monde selon Zoila

Lire la vidéo

Diffusé le 27/04/2014

Carmen se sent menacée lorsqu'Alejandro croise une ancienne conquête. Elle va alors tout faire pour que leur mariage ait lieu : seule assurance pour elle de lancer sa carrière. Alors que Spence cède aux menaces de sa femme, Rosie trouve un nouvel emploi auprès de Kenneth Miller, un post-AVC, et de sa famille dysfonctionnelle. En se mêlant des décisions de sa fille, Zoila met son mariage en péril. Toujours aux prises avec Opal, Marisol trouve un mot étrange concernant cette dernière et l'ancienne femme de Nicholas...