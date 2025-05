Devious maids S2 E5 - Un homme de trop

Suite à de sérieux ennuis de santé, Remi est rapatrié chez lui et demande à voir Valentina, désormais en couple avec Ethan. C'est alors l'occasion pour Zoila et sa fille de se réconcilier. Au même moment, Nicholas montre une nouvelle facette de sa personnalité à Marisol, Rosie a un vif échange avec la fille de son patron et Carmen gère comme elle peut le neveu de Spence, venu passer quelques jours chez lui...