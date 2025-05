Devious maids S2 E6 - Le tiroir aux secrets

Alors que Marisol tente d'en apprendre plus sur Dahlia, persuadée qu'elle avait une liaison, elle fait une surprenante découverte... Remi ayant du mal à se remettre de sa rupture avec Valentina, sa mère décide d'intervenir. De plus en plus proche de Lucinda, Rosie souhaite l'aider et retrouve sa fille. Au même moment, Zoila fait une nouvelle rencontre et Carmen prépare un nouveau show...