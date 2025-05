Devious maids S2 E7 - Scènes de ménage

Nicholas est de retour. Marisol décide d'avoir une discussion sérieuse avec lui concernant Opal et lui demande de faire un choix. Alors qu'Adrian est toujours en thérapie, Valentina découvre la liaison d'Evelyn et Tony. Rosie croise Spence par hasard, ce qui rend Reggie jaloux. Au même moment, Zoila et Javier se rapprochent, Remi tente de reconquérir Valentina et Ty déclare sa flamme à Carmen...