Devious maids S2 E8 - Sexe, mensonges et vidéos

Nicholas se retrouve à l'hôpital après avoir été renversé. Lorsqu'il se réveille de son coma, il demande à Marisol de l'épouser sur-le-champ. De son côté, Opal requiert l'aide de son fils. Adrian sait pour sa femme et Tony, et est bien décidé à la prendre en faute. Genevieve se ravit pour Zoila et souhaite rencontrer Javier. Ty tente d'empoisonner son oncle par jalousie et Reggie continue ses manigances dans le dos de tous...