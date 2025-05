Devious maids S3 E1 - Une belle jambe

Beaucoup de choses ont changé depuis la fusillade qui a suivi le mariage de Rosie et Spence... Rosie est restée 4 mois dans le coma, Valentina a perdu son père, Zoila est enceinte mais ignore qui est le père, Carmen a une relation avec un homme marié qui l'entretient, et Marisol a publié son livre qui est devenu un best-seller. Taylor et Michael sont de retour en ville ; ils ont adopté une petite fille, Katy...