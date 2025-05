Devious maids S3 E3 - La nuit des morts-vivants

Lire la vidéo

Ernesto, le supposé défunt mari de Rosie, est vivant et recherche sa femme. Zoila et Javier veulent se marier rapidement. Genevieve leur propose de tout organiser et fait une surprenante découverte. Carmen est engagée chez les Powell et Marisol voit un homme entrer dans son agence réservée aux femmes. Suite aux événements, Blanca décide de parler à Katy...