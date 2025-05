Devious maids S3 E4 - Un coup de main

Lire la vidéo

Jesse, la nouvelle femme de ménage de Gail, retrouve une main dans son jardin. Celle-ci ne voulant pas vivre les mêmes désagréments que les Powell, lui demande de l'emporter. Alors que Carmen continue de vivre une relation compliquée avec Sébastien, elle conclut un drôle d'accord avec Adrian. Rosie revoit Ernesto, ce qui inquiète Spence. Zoila se retrouve seule et apeurée. Michael se pose de plus en plus de questions concernant sa femme et Blanca reste introuvable...