Devious maids S3 E5 - L'explosion d'orchidées

L'identité du cadavre découpé en morceaux est désormais connue et une enquête est ouverte. L'homme a eu une liaison avec Genevieve. Celle-ci est alors interrogée mais refuse de dire ce qu'elle sait par peur pour sa réputation : elle a expérimenté l'« explosion d'orchidées ». Depuis son retour, Rosie fait des rêves érotiques avec Ernesto, ce qui la déstabilise. Michael se pose de plus en plus de questions sur les événements survenus en son absence et Adrian fait chanter Carmen...