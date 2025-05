Devious maids S3 E6 - De l'électricité dans l'air

Au cours d'un de leurs petits jeux, Carmen électrocute accidentellement Adrian, qui finit à l'hôpital. Tout comme Taylor, après avoir ingéré trop de médicaments. Les médecins pensent alors que l'un est battu et que l'autre a tenté de se suicider. Zoila reçoit la visite de sa sœur Reina, Marisol tente d'éviter Jesse, qui l'attire de plus en plus, et Rosie pense enfreindre le 7e commandement et a peur d'être punie par Dieu...