Devious maids S3 E9 - My tailor is rich

Lire la vidéo

Diffusé le 08/11/2015

Adrian est de retour à la maison. Evelyn lui présente alors Deion, leur nouveau fils adoptif. Il ne s'y attendait pas et tente de le faire fuir mais Evelyn met rapidement les choses au clair. Carmen raconte à Sébastien que sa femme l'a embrassé. Celui-ci souhaite alors la piéger afin d'obtenir le divorce et rompre leur contrat de mariage. Voulant aider Jesse à retrouver du travail, Marisol apprend des choses qui lui font peur. Zoila est blessée par Genevieve et Rosie demande à Spence de l'aider...