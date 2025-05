D'herbe et d'embruns D'herbe et d'embruns

Etienne, Jean-Luc et Marine ont hérité d'un patrimoine équestre séculaire. Alors que les Jeux Olympiques de Paris 2024 approchent à grands pas, ces éleveurs et soigneurs doivent faire face à leurs propres défis : Etienne rêve de faire naître un crack du trot, Jean-Luc espère voir un de ses poulains sur le podium des Jeux Olympiques, tandis que Marine s’attache à soigner les chevaux au repos ou en convalescence pour les préparer au plus haut niveau.