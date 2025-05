Didou construis-moi... Didou construis-moi un camion de pompiers

Lire la vidéo

Didou et Yoko se promènent en ville quand soudain, ils entendent Madame Chat appeler à l'aide : son chaton est coincé en haut d'un arbre et ne peut plus en descendre. Didou a alors une idée : construire un camion de pompier pour secourir le chaton...