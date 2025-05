Didou construis-moi... Didou construis-moi un char à voiles

Lire la vidéo

Didou et Yoko sont à la plage et partent se baigner quand ils croisent Monsieur Poulpe, qui leur explique qu'aujourd'hui il passe son examen de maitre-nageur ! Mais il a un problème : il est beaucoup trop lent sur le sable et il va sûrement rater ...