Didou construis-moi... Didou construis moi un hydroglisseur

Didou et Yoko se promènent près du marais. Ils y rencontrent Madame Poule perchée sur des échasses pour éviter de s'enfoncer dans les marécages, car elle souhaite envoyer une lettre au plus vite. C'est alors que Didou et Yoko lui proposent de lui ...