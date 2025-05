Didou construis-moi... Didou construis-moi un pont

Lire la vidéo

Didou et Yoko jouent au football dans un champ. Un petit faon enjambe un ruisseau pour les rejoindre et jouer avec nos deux amis. Mais une averse fait monter le lit du ruisseau et l'empêche de retrouver sa maman sur l'autre rive. Didou a alors une...