Didou construis-moi... Didou construis moi un quad

Didou et Yoko sont dans le désert. Ils y rencontrent Monsieur Guépard, qui est archéologue et souhaite ramener sa trouvaille au village, mais elle est lourde et Monsieur Guépard est fatigué. Didou lui propose une solution : lui construire un quad ...