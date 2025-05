Didou construis-moi... Didou construis-moi un terrain de tennis

Lire la vidéo

Didou et Yoko sont au parc. Ils y rencontrent Madame Koala et ses enfants qui jouent au frisbee. Malheureusement la famille koala y joue depuis ce matin et les enfants commencent à se lasser. Madame Koala est bien embêtée car elle n'a pas d'autre ...