Didou construis-moi... Didou construis-moi un triporteur

Lire la vidéo

Didou et Yoko se promènent sur la jetée. Monsieur Pelican revient de la pêche, amare son bateau et vient à leur rencontre. Voyant les lourdes caisses remplies de poissons et le trajet que Monsieur Pelican doit faire pour aller les apporter au rest...