Didou construis-moi... Didou construis-moi une ambulance

Lire la vidéo

Didou et Yoko jouent au football avec petit chat. Alors que ce dernier s'apprête à faire son super tir, il rate son coup et tombe sur une de ses pattes. S'étant blessé, il n'arrive plus à marcher et sa maman chat ne peut plus le porter car il a bi...