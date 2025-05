Didou construis-moi... Didou construis-moi une voiture de police

Lire la vidéo

Didou et Yoko sont en ville pour aller à la bibliothèque, quand ils croisent Madame Pieuvre, qui est bien embêtée : elle a perdu son sac à main ! Didou et Yoko décident de l'aider et commencent à lui poser des questions, mais face à aux réponses i...