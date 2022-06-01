Die hard 4 : retour en enfer Die hard 4 : retour en enfer

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Diffusé le 11/03/2012

Pour sa quatrième aventure, l'inspecteur John McClane se trouve confronté à un nouveau genre de terrorisme. Le réseau informatique national qui contrôle absolument toutes les communications, les transports et l'énergie des États-Unis est détruit de façon systématique, plongeant le pays dans le chaos. Le cerveau qui est derrière le complot a tout calculé à la perfection. Ou presque... Il n'avait pas prévu McClane, un flic de la vieille école qui connaît deux ou trois trucs efficaces pour déjouer les attaques terroristes.