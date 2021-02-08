Dîner avec mon ex Maissane et Allan : entre amour et amitié

Diffusé le 07/02/2021

D'abord amis, Maissane et Allan ont sauté le pas vers une relation amoureuse lors d'une précédente aventure. Mais leur idylle a pris fin le jour où Allan a décidé de se confiner dans une villa aux côtés de nombreuses jeunes femmes. Ces retrouvailles sont l'occasion pour eux de mettre les choses à plat. Car Maissane veut des explications tandis qu'Allan espère reconquérir le cœur de son ex... La rupture est-elle vraiment définitive ou un retour de flamme est-il encore possible ?