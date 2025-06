Dino Dana Rapides et féroces

Dana, Saara et leur oncle Ravi vont faire du karting, mais Dana se frustre parce qu'elle ne gagne jamais contre eux. Mais elle observe un Stygimoloch qui sème un troupeau de Tyrannosaures féroces grâce à sa vitesse, sa souplesse et sa force, et dé...