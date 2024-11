Disparitions : Angélique et l'insoupçonnable voisin Disparitions : Angélique et l'insoupçonnable voisin

Wambrechies (Nord), le 25 avril 2018. Alors que la nuit vient de tomber, Angélique Six n’est pas rentrée chez elle. Elle a laissé un mot à ses parents pour les prévenir qu’elle allait rejoindre des copines, mais aucune d’elles ne l’a vue. C’est le témoignage d’un garçon de 10 ans qui va faire basculer l’enquête. L’enfant déclare avoir vu Angélique le jour de sa disparition : elle a été approchée par un homme dans le parc situé tout près de son domicile. Les policiers remontent la piste d’un certain David Ramault, un chauffeur de bus de 45 ans qui a longtemps habité le même immeuble que la famille Six. Problème : l’homme est décrit comme un mari aimant et un papa modèle. Et puis les enquêteurs ont beau fouiller son domicile, ils ne trouvent aucune trace de l’enfant. Seulement, il cache un lourd secret : en 1996, il a été condamné à 9 ans de prison pour le viol d’une enfant de 13 ans. Un crime pour lequel il a été libéré au bout de 4 ans, sans aucune obligation de soins...