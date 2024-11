Disparitions : Marie-Hélène Audoye, mystère sur la Côte d'Azur Disparitions : Marie-Hélène Audoye, mystère sur la Côte d'Azur

En 1991, au lendemain du Festival de Cannes, Marie-Hélène Audoye disparait sur la Côte d’Azur. La jeune femme belle et élégante, au physique d’actrice américaine, est ce jour-là en tournée professionnelle : représentante en pharmacie, elle se rend le matin à Monaco avant d’emprunter la route des Alpes, en direction de Gap. Jamais sa Renault Supercinq blanche n’est arrivée à destination. Plus curieux, malgré des recherches minutieuses sur les routes et dans les cours d’eaux de la région, la voiture ainsi que Marie-Hélène elle-même demeurent introuvables… Mais Annie Audoye, la mère de la disparue, n’a jamais perdu espoir de savoir un jour ce qu’il s’est passé. Elle remue ciel et terre pour que les nombreuses pistes douteuses soient enfin pleinement explorées. Le petit ami, séducteur, volage et manipulateur ; la maîtresse de ce dernier, qui avait menacé sa rivale, une femme aux fréquentations sulfureuses… Ou bien, comme certains témoignages le laissent penser, Marie-Hélène Audoye aurait-elle été enlevée par un réseau de prostitution ?