Divergente 2 : l'insurrection Divergente 2 : l'insurrection

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Diffusé le 13/03/2016

Après l'Apocalypse, la société s'est organisée autour de factions censées assurer son équilibre. N'appartenant à aucune d'elles, Tris s'était révélée « Divergente ». Depuis qu'elle a dénoncé le complot fomenté par les Érudits, la jeune femme est poursuivie par les autorités, qui la tiennent pour responsable du chaos. Avec son ami Quatre, Tris, toujours hantée par la mort de ses parents, a trouvé refuge dans un clan de Fraternels. Les deux compagnons d'armes doivent à présent trouver des alliés pour espérer vaincre les Érudits, et notamment leur leader, Jeanine. Le temps presse d'autant que la révolte gronde dans toutes les factions...