Divergente

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Diffusé le 27/10/2015

Tris vit dans un monde post-apocalyptique où la société est divisée en cinq clans (Audacieux, Érudits, Altruistes, Sincères, Fraternels). À 16 ans, elle doit choisir son appartenance pour le reste de sa vie. Cas rarissime, son test d'aptitude n'est pas concluant : elle est Divergente. Les Divergents sont des individus rares qui n'appartiennent à aucun clan et sont traqués par le gouvernement. Dissimulant son secret, Tris intègre l'univers brutal des Audacieux dont l'entraînement est basé sur la maîtrise de nos peurs les plus intimes...

M6+
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