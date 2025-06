Docteur Quinn, femme médecin : dames de cœur Docteur Quinn, femme médecin : dames de cœur

Lire la vidéo

Un nouveau combat attend Dr Quinn et son mari Sully à Boston où ils accompagnent Colleen et son mari, diplômés de médecine, et viennent voir Rebecca, la mère de Michaela. Mais Colleen a beau être major de promotion, son beau-père refuse qu'elle pratique dans sa clinique. Toujours prête lutter contre l'injustice, Rebecca mobilise ses amies suffragettes en luttant pour l'égalité des sexes. Brian, engagé dans le Boston Daily, relate le combat de sa grand-mère.