Docteur Quinn, femme médecin S5 E16 - Pour le meilleur et pour le pire

Lire la vidéo

Le docteur Quinn s'inquiète de la tension grandissante entre Kid Cole et Ruth, et pressent un divorce. Mais elle finit par apprendre que Kid Cole est atteint d'une maladie incurable et qu'il souhaite épargner à sa femme la vision d'un homme mourant...