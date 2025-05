Docteur Quinn, femme médecin S5 E17 - Le devoir de Colleen

Diffusé le 22/02/2012

Colleen, reporter en herbe pour le journal de l'école, demande à Mike de lui raconter son intervention la plus mémorable. La jeune femme se replonge alors dans son passé et voit défiler les cinq années vécues à Colorado Springs, analysant ses échecs et ses succès.