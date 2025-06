Docteur Quinn, femme médecin S6 E20 - Souvenirs

Diffusé le 12/04/2012

Après un voyage d'une semaine, Mike et Sully s'apprêtent à rentrer à Colorado Springs. Mais Mike fait une chute et se blesse à la tête. Sully veille sur elle dans une cabane abandonnée et tous deux font le point sur leur relation.