Docteur Quinn, femme médecin S6 E9 - Le temps du chagrin (2/2)

La fête de Thanksgiving approche, et l'épidémie de diphtérie continue à faire des ravages. Alors que le docteur Mike craint de ne pas être capable de sauver sa soeur, Daniel et Preston sont à leur tour victimes de la terrible épidémie. Jake et Teresa ont fermé l'école, qui fait temporairement office de morgue.