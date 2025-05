Dog house : un chien pour la vie S1 E8 - En totale harmonie

Diffusé le 09/09/2022

Joey, un chiot colley croisé, a été un compagnon fiable pour les chiens anxieux, mais apportera-t-il le même soutien à Holly, Adam et leur fils Oscar ? Gizmo, un caniche toy, tente de surmonter ses angoisses sociales pour gagner le cœur de Fiona et Maisie. Et Harmony, un lurcher errant, cherche quelqu'un qui prendrait bien soin d'elle malgré son passé compliqué.