Dog house : un chien pour la vie S1 E6 - Le compagnon idéal

Lire la vidéo

Diffusé le 04/08/2020

La famille Cabrita veut adopter mais la mère et les deux enfants ne sont pas d’accord sur le choix du chien. Joanne et Tony n’ont pas d’enfant et souhaitent adopter un chien. Quant à Sharron, elle se remet d’une lourde chute et a bien besoin d’un chien pour la soutenir.