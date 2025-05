Dog house : un chien pour la vie S4 E1 - Redonner le sourire

Lire la vidéo

Diffusé le 05/01/2023

Craig et Hannah, des personnes sourdes, accompagnent leurs deux fils qui veulent un chien aussi espiègle qu’eux et vont rencontrer Percy, un chiot cockapoo. La propriétaire de Rosie cherche un nouveau compagnon pour sa chienne ; Molly sera-t-elle sa nouvelle partenaire de jeu ? Une mère, sa fille et un ami souhaitent acquérir un chien pour soulager un deuil ; Harry leur redonnera-t-il le sourire ?