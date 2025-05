Dog house : un chien pour la vie S2 E5 - Deux pour le prix d’un

Lire la vidéo

Diffusé le 04/08/2021

Une famille se voit proposer plus ce que ce qu'elle espérait : non pas un chien, mais deux ! Louise et Angela trouvent Trinity, un chiot lurcher, adorable, mais qui se met à tout mâchouiller ! Harriet et David tombent sous le charme d'un chiot handicapé.