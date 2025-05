Dog house : un chien pour la vie S2 E9 - C’est le destin

Diffusé le 18/08/2022

Zoe est la plus sympathique des beagles. Venessa et son fils Jacob tomberont-ils sous son charme ? Stanley le staffie rencontre Linda et Richard, des amoureux des chiens. Ellie la chihuahua est-elle la petite boule de poils parfaite pour Dexter et Aaron ?