Dog house : un chien pour la vie S3 E3 - Je serai ton meilleur ami

Lire la vidéo

Diffusé le 23/08/2022

Pour Pym, 85 ans, Dexter le beagle est aussi têtu que sa femme Elizabeth ! Roxy la jack russell saura-t-elle l’amadouer ? Sam ferait tout pour que son épouse américaine, Nicole, se sente chez elle en Grande-Bretagne. Et Ollie, 8 ans, cherche un compagnon de jeu. Avec les chihuahuas Bear et Dave, on lui en propose deux !