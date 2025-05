Dog house : un chien pour la vie S3 E5 - Un chien vaut mieux que deux tu l’auras

Diffusé le 13/12/2023

Deux chiots se disputent l'affection de Sonia et Andy et de leurs deux filles. Lauren, qui se surnomme "la reine des ténèbres", recherche un chien à son image. Et la situation s'améliore enfin pour Manuel le lurcher lorsqu'il rencontre Luke et Kath.