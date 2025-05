Dog house : un chien pour la vie S3 E6 - On agrandit la famille

Diffusé le 02/08/2022

Deux jeunes chiots cherchent leur nouvelle famille ; turbulents Harry et Nancy trouveront-ils un foyer aimant ? Ali et Charlie sont là pour trouver leur troisième partenaire tant attendu. Quant à Ricky et Phil, ils souhaitent adopter leur premier chien ensemble. Lisa et Rob vont-ils trouver le chien qui correspond à toute la famille ?